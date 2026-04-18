Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.04.2026
18.04.2026 10:40

Morawiecki: jestem wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem Kaczyńskim w poniedziałek

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek. Dodał, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach wyborczych dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w piątek, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę Polski.

Morawiecki, pytany w sobotę w RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia. - Będę naprawdę dążył do tego, żeby wszyscy dzisiejsi posłowie PiS byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie - podkreślił b. premier.

Poinformował też, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek. W jego ocenie utworzone przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest sprzeczne ze statutem PiS. - Dlatego uważam, że spokojnie dojdzie tutaj do porozumienia - podkreślił.

Na uwagę dziennikarza, że może chodzi mu o to, by go wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł, że „absolutnie nie”. - Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości (...) Chcę absolutnie przysłużyć się do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy - zapewnił były premier.

Ale - jak dodał - „musimy mieć z całą pewnością różne wrażliwości, różne kanały dotarcia do wyborców”. - I stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać bardzo szeroko na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami, którym dzisiaj troszeczkę nie jest po drodze z tym takim bardzo ostrym radykalnym nurtem PiS - powiedział polityk.

Po czwartkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono m.in. bieżących kwestii politycznych oraz wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według Bochenka rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w „bardzo spokojnym tonie”. Jednocześnie dodał, że „działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS”.

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna”. Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu „zdyscyplinowanie” b. premiera, którego działania w ostatnim czasie - jak słyszmy wewnątrz PiS - nie współgrały z linią partii.

Źródło: PAP

Mateusz Morawiecki
