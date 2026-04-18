Morawiecki: jeżeli jako PiS wygramy wybory wprowadzimy nową wersję Polskiego Ładu

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki przekonywał w Toruniu, że jeżeli jego partia wygra wybory, to wprowadzi program Polska Jednej Prędkości, wcześniej znany jako Polski Ład. Dodał, że PiS ma się kojarzyć z równomiernym i sprawiedliwym rozwojem Polski np. remontami żłobków, przedszkoli czy dróg.

Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Torunia w sobotę ani razu nie poruszył kwestii założonego stowarzyszenia Rozwój Plus. Piątkowe wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Morawieckiego, nie będzie miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości, spowodowało absencję na spotkaniu pięciu z sześciu radnych miejskich PiS. Część z nich w tygodniu zapraszała na spotkanie, informowała o nim, a już w piątek po południu pytani o szczegóły wskazywali, że nie mają z tym wydarzeniem nic wspólnego.

B. premier występował w Toruniu pod szyldem PiS i prezentował program Polska Jednej Prędkości. - W DNA Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój równomierny, sprawiedliwy. To tu w Polsce powstała oryginalna oferta - nie krwiożerczy kapitalizm, nie tylko liberalizm gospodarczy i nie komunizm, ale solidarnym społeczny. Możecie być pewni, że jeżeli jako PiS wrócimy do sterów rządzenia i wygramy wybory, przywrócimy program Polska Jednej Prędkości, wcześniej nazywany Polskim Ładem - powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Torunia Morawiecki.

Dodał, że PiS ma się kojarzyć z remontami żłobków, przedszkoli, inwestycjami w drogi lokalne, boiska w całej Polsce. - Przywrócimy tę politykę. Obecnie rząd mojego następcy na fotelu premiera, czyli Donalda Tuska, realizuje program skierowany do pięciu głównych metropolii. My będziemy dbali o Polskę jednej prędkości - zapewnił Morawiecki.

W spotkaniu wzięli udział też m.in. byli ministrowie Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Marcin Horała, Janusz Cieszyński.

Pytany przez PAP po spotkaniu o poranną zapowiedź z RMF FM o poniedziałkowym spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim odparł, że spodziewa się po tym spotkaniu "samych dobrych rzeczy".

- Stowarzyszenie Rozwój Plus nie tylko nie jest żadną konkurencją dla PiS, ale jest stowarzyszeniem eksperckim, programowym i samorządowym. Dziś tu jesteśmy także w celu pozyskiwania dla PiS jak największej grupy wyborców samorządowych - powiedział b. premier.

- Zupełnie się o to nie boję, że ktoś nie będzie miał miejsca na listach PiS. (...) Uważam, że działalność naszego stowarzyszenia jest w 110 procentach zgodna ze statutem PiS. Prezes Kaczyński i wiele innych osób wręcz zachęcali wcześniej do tworzenia stowarzyszeń. Nasi wewnętrzni partnerzy w PiS, tak to nazwę delikatnie, czyli Suwerenna Polska, ma potężne środowisko wokół stowarzyszenia. Jakże to? Oni mają stowarzyszenie, a inne grupy posłów mają nie móc robić stowarzyszeń? Byłoby to coś nie w porządku - dodał Morawiecki.

Zapewnił, że w PiS nie będzie żadnego rozłamu.

Po czwartkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono m.in. bieżących kwestii politycznych oraz wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według Bochenka rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w „bardzo spokojnym tonie”. Jednocześnie dodał, że „działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS”.

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna”. Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu „zdyscyplinowanie” b. premiera, którego działania w ostatnim czasie - jak słyszmy wewnątrz PiS - nie współgrały z linią partii.

Źródło: PAP