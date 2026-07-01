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01.07.2026 18:51

Mostostal Warszawa potrzebuje do 520 mln zł

Mostostal Warszawa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 29 lipca 2026 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie.

Mostostal Warszawa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 29 lipca 2026 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie. Głównym celem obrad będzie ponowne podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii VI oraz uchwała dotycząca dalszego istnienia spółki.

W porządku obrad znalazły się dwa warianty emisji nowych akcji. Pierwszy zakłada emisję z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, natomiast drugi przewiduje subskrypcję zamkniętą z zachowaniem prawa poboru. Oba projekty obejmują również dematerializację akcji, ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz odpowiednie zmiany w statucie spółki.

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Zarząd wyjaśnił, że konieczność ponownego zwołania walnego zgromadzenia wynika z faktu, że poprzednie Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. W ocenie władz spółki oznacza to brak decyzji korporacyjnej umożliwiającej realizację jednego z najważniejszych źródeł finansowania, jakim jest dokapitalizowanie poprzez emisję nowych akcji.

Według aktualnych prognoz zarządu, uwzględniających podpisane aneksy zwiększające maksymalny poziom waloryzacji kontraktów budowlanych, Mostostal Warszawa potrzebuje od 375 mln zł do 520 mln zł dodatkowego finansowania. Środki mają pozwolić na kontynuację działalności, utrzymanie stabilności finansowej oraz dalszą realizację portfela zawartych kontraktów.

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Zarząd podkreśla, że podwyższenie kapitału zakładowego ma wzmocnić kapitały własne spółki, poprawić jej płynność finansową oraz ograniczyć ryzyka związane z kontynuacją działalności. Jednocześnie ostrzega, że brak zgody akcjonariuszy na emisję akcji może wymusić analizę alternatywnych rozwiązań, w tym działań restrukturyzacyjnych, a w razie niepowodzenia w pozyskaniu finansowania także bardziej radykalnych scenariuszy.

Dodatkowym argumentem za ponownym zwołaniem walnego zgromadzenia jest stanowisko akcjonariusza większościowego, który – jak przypomniała spółka – zadeklarował gotowość zapewnienia niezbędnego finansowania oraz zagwarantowania możliwości nieprzerwanego prowadzenia działalności i realizacji obowiązujących kontraktów. Jednocześnie wskazano, że sposób udzielenia takiego wsparcia musi uwzględniać obowiązujące regulacje prawne.

Źródło: PAP Biznes

plac budowy
Zarząd podkreśla, że podwyższenie kapitału zakładowego ma wzmocnić kapitały własne spółki, poprawić jej płynność finansową oraz ograniczyć ryzyka związane z kontynuacją działalności. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
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