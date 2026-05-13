Mostostal Warszawa potrzebuje dofinansowania, żeby móc kontynuować działalność

Mostostal Warszawa potrzebuje dofinansowania w wysokości 425-570 mln zł w celu kontynuowania normalnej działalności – poinformowała spółka w komunikacie. Sposobem na jego zapewnienie ma być emisja nowych akcji.

29 kwietnia zarząd Mostostalu Warszawa opublikował projekty uchwał na walne zgromadzenie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z projektami zarząd przewiduje, że emisja nowych akcji w celu zaspokojenia potrzeb kapitałowych może nastąpić po wartości nominalnej.

5 maja Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień", do którego należy ok. 19,14 proc. akcji spółki, zaproponował projekty uchwał przewidujące minimalną cenę emisyjną w wysokości 6,50 zł za akcję.

Głównym akcjonariuszem Mostostalu Warszawa jest Acciona Construcción Polonia, spółka z hiszpańskiej grupy Acciona. Akcjonariusz zwrócił się do zarządu polskiej spółki z pytaniami, w tym m.in. dotyczącymi różnicy między dolną a górną granicą przedziału określonego przez zarząd potrzebnego finansowania w przedziale 425–570 mln zł. Zarząd w odpowiedzi na pytania głównego akcjonariusza przedstawił obecny stan finansowy spółki.

Zarząd wskazał, że zgodnie z aktualnymi prognozami przepływów pieniężnych od lipca 2026 r. konieczne będzie dodatkowe finansowanie w celu kontynuowania normalnej działalności Mostostalu Warszawa.

Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozowane zapotrzebowanie na kapitał są: konsekwencje odstąpienia od umowy na modernizację części technologicznej ESP Porąbka-Żar i umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Domaradz – Iskrzynia, kontynuacja umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica na obecnych warunkach oraz potencjalne nieprzedłużenie obecnych instrumentów finansowych. Dodatkowe 145 mln zł oszacowano na potrzeby finansowania prac w scenariuszu pesymistycznym dla umowy S19 Rzeszów Południe – Babica.

W prognozach tych nie założono spłaty żadnej z pożyczek zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2025 r. Jedynym uwzględnionym zadłużeniem jest krótkoterminowy kredyt pomostowy udzielony przez Acciona Construcción, stanowiący pokrycie gwarancji należytego wykonania zrealizowanej w związku z odstąpieniem od umowy na budowę ESP Porąbka-Żar do czasu zakończenia podwyższenia kapitału spółki.

Zarząd Mostostalu Warszawa w odpowiedzi na pytania akcjonariusza poinformował, że dotychczas przeprowadzono rozmowy z 10 instytucjami finansowymi. Siedem to instytucje, z którymi spółka utrzymuje obecnie otwarte linie gwarancyjne lub instrumenty finansowe. Trzy to instytucje, do których zwrócono się w celu zapewnienia spółce nowych linii.

„W pierwszej grupie pięć instytucji finansowych odmówiło podwyższenia limitów istniejących linii kredytowych i zapowiedziało, że utrzyma obecne limity lub je anuluje do czasu rozstrzygnięcia kwestii podwyższenia kapitału. Dwie z nich poinformowały już, że zamrażają swoje limity do czasu uzyskania pewności co do ostatecznego wyniku procesu podwyższenia kapitału" – napisano w komunikacie. Druga grupa instytucji odmówiła udzielenia nowych linii do czasu, aż spółka rozwiąże swoją obecną sytuację w zakresie płynności i kapitału własnego.

Zarząd uznaje za wysokie ryzyko anulowania istniejących linii kredytowych w przypadku niepowodzenia podwyższenia kapitału.

„Zarząd zakłada, że w perspektywie średnioterminowej, pod warunkiem rozwiązania obecnych problemów finansowych przez podwyższenie kapitału, spółka będzie mogła stopniowo pozyskiwać finansowanie dłużne od niepowiązanych podmiotów trzecich" – napisano.

Jak podał zarząd Mostostalu Warszawa, jego celem jest zapewnienie ciągłości działalności, przede wszystkim przez podwyższenie kapitału, które zapewniłoby spółce wystarczającą płynność i kapitał własny do kontynuowania działalności. Muszą się na to zgodzić akcjonariusze spółki. Jeśli podwyższenie kapitału nie zostanie zatwierdzone lub nie zostanie zapewnione inne alternatywne finansowanie, zarząd może zaproponować proces restrukturyzacji.

Grupa Mostostal Warszawa odnotowała w 2025 r. 1,3 mld zł przychodów wobec 1,5 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto wyniosła 101,7 mln zł wobec 30,3 mln zł straty rok wcześniej. Portfel zleceń grupy Mostostalu Warszawa na koniec grudnia 2025 r. wyniósł ok. 2,37 mld zł – poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Źródło: PAP