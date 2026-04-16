Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
16.04.2026 20:17

Mostostal Warszawa z dużymi stratami. Ryzyko dla dalszego funkcjonowania

Mostostal Warszawa poinformował o znaczących stratach za 2025 rok, które doprowadziły do ujemnych kapitałów własnych. Zarząd wskazuje na istotne ryzyko dla dalszego funkcjonowania spółki i jej grupy kapitałowej.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazał w raporcie bieżącym nr 13/2026, że na podstawie wstępnych danych finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. spółka odnotowała znaczne straty.

Konsekwencją wyników finansowych jest wystąpienie ujemnych kapitałów własnych na dzień bilansowy, co oznacza poważne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Spółka poinformowała również o istotnym zagrożeniu lub wątpliwościach dotyczących kontynuacji działalności zarówno przez Mostostal Warszawa, jak i całą jego grupę kapitałową.

W związku z tym zaktualizowała się przesłanka wynikająca z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, która nakłada na zarząd obowiązek podjęcia działań w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki.

W tym kontekście zarząd zwołał wcześniej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie dalszego istnienia spółki, o czym informowano już w raporcie nr 8/2026 z 30 marca 2026 r.

Zgromadzenie to zostało jednak odwołane po wniosku większościowego akcjonariusza. Decyzja miała umożliwić akcjonariuszom wcześniejsze zapoznanie się z informacją o przewidywanych potrzebach kapitałowych oraz planowanych źródłach finansowania.

Jak wskazuje zarząd, projekcja płynności spółki pokazuje zwiększone zapotrzebowanie na środki pieniężne, niezbędne do finansowania bieżącej działalności i regulowania zobowiązań.

Jednocześnie podkreślono, że kontynuacja działalności w istotnym stopniu zależy od działań finansujących, w szczególności od potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariuszy.

Obecnie kwestie te są analizowane w ramach badania sprawozdania finansowego za 2025 rok. Ostateczna ocena zdolności do kontynuowania działalności oraz wyniki prac biegłego rewidenta zostaną ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: PAP

plac budowy
7 kwietnia 2026 r. Wstrzymane prace na odcinku drogi ekspresowej S19 Domaradz-Iskrzynia. Wykonawca, spółka Mostostal Warszawa, podęłaa decyzję o odstąpieniu od kontraktu. Wykonawca jako powód wskazał zwłokę oraz brak współdziałania ze strony GDDKiA w obliczu nowych, istotnych okoliczności. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
