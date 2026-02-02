Mróz nie odpuszcza. IMGW: na Podlasiu w nocy nawet -28 st. C

Mróz na razie nie odpuszcza. Zarówno w nocy, jak i we wtorek wciąż będzie bardzo zimno. Temperatura na Podlasiu może spaść nocą nawet do -28 st. C.

Temperatura maksymalna wyniesie od -19 st. C na północy i -13 st. C w centrum do -3 st. C na południu i na zachodzie. Praktycznie w całym kraju, poza północno-wschodnią częścią, będzie zachmurzenie, a na południowym zachodzie i południu spadnie śnieg. Tam też pojawi się porywisty wiatr.

Dla woj. podlaskiego oraz części woj. lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem. Z kolei w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim oraz w części woj. lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W nocy na zachodzie i południu spadnie śnieg, a na podgórzu pojawią się marznące mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -28 st. C na północnym wschodzie, około -20 st. C w centrum, do -6 st. C na południowym zachodzie.

We wtorek dalej będzie pochmurnie, a na południu i miejscami w centrum spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -15 st. C na północnym wschodzie, około -12 st. C w centrum, do 0 st. C na południu.

Noc z wtorku na środę także będzie mroźna i śnieżna. Jedynie na południowych krańcach kraju pojawią się marznące deszcze, powodujące gołoledź. Temperatura tam i na zachodzie wyniesie około -1 st. C. W centrum z kolei słupek rtęci spadnie do -13 st. C, a na północnym wschodzie do -17 st. C.

Ostrzeżenia IMGW oznaczają niebezpieczne zjawiska, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia i życia oraz straty materialne.