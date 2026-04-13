13.04.2026 13:21

MRPiPS: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 procent

Według wstępnych danych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc. Oznacza to utrzymanie się wskaźnika na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że stopa bezrobocia w marcu spadnie do 6 proc. Tak się jednak nie stało, choć ostateczny odczyt Główny Urząd Statystyczny poda w drugiej połowie kwietnia.

Według wstępnych danych MRPiPS, na koniec marca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 950,9 tys. osób bezrobotnych, czyli o 4,1 tys. mniej niż w lutym i 121,0 tys. więcej niż na koniec marca 2025 r. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w 43,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 12,2 tys. (38,3 proc.) więcej niż w lutym i o 6,7 tys. (13,2 proc.) mniej niż 12 miesięcy temu.

Województwem o najwyższym współczynniki osób bez pracy było warmińsko-mazurskie, gdzie według MRPiPS stopa bezrobocia wyniosła 10 proc. Najniższy wskaźnik resort odnotował w województwie wielkopolskim – 3,9 proc.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,2 pkt. proc. w woj. kujawsko-pomorskim, o 0,1 pkt. proc. w 6 województwach, nie zmieniła się w 6 województwach i wzrosła o 0,1 pkt. proc. w 3 województwach" – wskazano w komunikacie MRPiPS.

W ocenie MRPiPS, prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" – zaznaczono w komunikacie.

Źródło: XYZ/PAP

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Na zdjęciu z 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
