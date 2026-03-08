Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
NEWSROOM XYZ
08.03.2026 09:40

MSZ: od 1 marca Bliski Wschód opuściło 7028 osób

7028 osób wróciło do Polski z Bliskiego Wschodu - poinformował w niedzielę rano rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Podał, że zrealizowano 38 lotów.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. Według premiera Izraela Benjamina Netanjahu celem operacji jest usunięcie „egzystencjalnego zagrożenia” ze strony irańskiego reżimu oraz uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni nuklearnej. Z kolei Donald Trump zapowiedział zniszczenie irańskiego potencjału rakietowego i marynarki wojennej, a także wezwał Irańczyków do przejęcia władzy w kraju.

W związku sytuacją wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) informowała, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

PLL LOT odwołał m.in. loty do i z Dubaju do 11 marca, do i z Rijadu do 8 marca oraz do i z Tel Awiwu do 18 marca.

Prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska jest jednym z 18 państw UE, które aktywowały mechanizm ochrony ludności w celu zorganizowania wspólnych ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu. Poza Polską w mechanizmie biorą udział: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Włochy, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Holandia, Łotwa, Litwa, Estonia, Portugalia, Malta.

Źródło: PAP

Lotnisko w Katarze
Lotniska w większości Bliskiego Wschodu zostały zamknięte. Tysiące pasażerów utknęło w regionie i czeka na powrót do domu. Fot. BeyondImages, GettyImages.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawicową opozycję łączy wiele, ale dzielą reakcje na atak na Iran
Walka na prawicy nabiera rozpędu. Jednym z pól konfliktów między PiS, Konfederacją a Koroną staje się polityka zagraniczna. Soczewką ogniskującą wyraźne podziały po prawej stronie okazała się wojna na Bliskim Wschodzie.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestowanie w czasach niepewności. Jak zachować spokój, gdy kursy akcji gwałtownie się zmieniają?
Na giełdzie – podobnie jak w życiu – nie da się uniknąć zaskoczeń. Można jednak nauczyć się je akceptować w sposób, który ogranicza stres i zmniejsza ryzyko pochopnych decyzji. Wyjaśniamy, jak niespodziewane informacje wpływają na rynki akcji, kiedy nie należy ich lekceważyć oraz jak reagować bez utraty kontroli nad własną strategią.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Największy pech producenta elektrycznych aut? Wada akumulatora – miliardy strat i dramat klientów
Pożary elektryków są jak katastrofy samolotów: rzadkie, ale gwałtowne i dramatyczne. Ich wielkie i ciężkie akumulatory rozgrzewają się do tysiąca stopni, plują ogniem i trującym gazem. To się jednak zmieni. Skokowy postęp wymuszą nowe przepisy, które wejdą już w tym roku.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Niebo nad Azją się zmienia. Wojna na Bliskim Wschodzie przebudowuje globalne lotnictwo
Eskalacja konfliktu po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przekształciła region Zatoki Perskiej w strefę niemal całkowicie wyłączoną z cywilnego ruchu lotniczego. Odwołano tysiące połączeń, a strategiczny korytarz między Europą i Azją pozostaje sparaliżowany. Jak ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie radzi sobie azjatycki przemysł lotniczy i turystyczny i kto może zyskać na trwającym chaosie?
06.03.2026