Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.03.2026
15.03.2026 09:35

MSZ: pomogliśmy 13 tys. osobom wydostać się z ZEA i Kataru

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że pomogło 13 tys. osobom w wylotach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. To głównie Polacy, ale też obywatele państw UE i krajów partnerskich.

Pomoc polskiego MSZ objęła interwencje ułatwiające przekraczanie granic, obsługę na lotniskach oraz uzyskanie zgód na loty. W 75 lotach – w tym 10 „specjalnych” – ewakuowało się ponad 13 tys. osób.

„Działamy od samego początku” – zapewnia resort.

MSZ podało, że pomogło ewakuować polskich obywateli z dziewięciu krajów Bliskiego Wschodu. To ZEA, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Oman, Arabia Saudyjska, Izrael, Jordania i Liban. Polska zorganizowała też osiem lotów dla osób wymagających pilnej pomocy.

Łącznie do domu wróciło już ponad 12 tys. naszych rodaków” – dodaje resort.

W związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Izrael i odwetem Teheranu część państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Utrudniło to wielu Polakom powrót z Bliskiego Wschodu. Aby wesprzeć ich ewakuację, rząd uruchomił akcję ewakuacji polskich obywateli kierowaną przez Wojsko Polskie.

Cały świat żyje tylko III wojną w Zatoce Perskiej
MSZ zapewnia, że pomogło 13 tys. osobom w wylotach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru.
Fot.PAP/Leszek Szymañski
