Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 09:44

Wróciły kolejne trzy samoloty z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu

Kolejne trzy samoloty przewożące Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wylądowały w Polsce. Dwa z nich to maszyny wojskowe, a jedna to statek LOT-u realizujący zadania na zlecenie rządu.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że około godz. 23 w Polsce wylądowały kolejne dwa samoloty użyte do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Na ich pokładach było łącznie 109 polskich obywateli.

„Był to trzeci transport wojskowy z naszymi rodakami. Łącznie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas 324 osoby” – podało Dowództwo.

Po przylocie dwóch samolotów Sił Zbrojnych RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o jeszcze jednym samolocie. To statek powietrzny Polskich Linii Lotniczych LOT, który realizował rejs na zlecenie rządu. We wtorek rano wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys potwierdził, że samolot wylądował już w Warszawie.

Wszystkie trzy maszyny przyleciały z Maskatu, stolicy Omanu.

8 tys. powrotów i rządowa ewakuacja

To już trzecia taka operacja w ramach prowadzonej przez wojsko ewakuacji. W sobotę na warszawskim lotnisku wylądował transport przewożący Polaków z Rijadu. Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, do Polski wróciły dwie maszyny z Omanu.

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór podał, że na dzień 8 marca do Polski bezpiecznie wróciło z Bliskiego Wschodu 8064 Polaków. W czwartek 5 marca mówił, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie przebywa ok. 10 tys. polskich obywateli.

Z kolei szef resortu, wicepremier Radosław Sikorski, podał, że do krajów Bliskiego Wschodu pojechało od 1 marca, czyli od dnia po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, 736 osób, w tym 37 dzieci poniżej 15 lat.

Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika” – stwierdził.

W odwecie za trwający od 11 dni atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku wielu państw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z nich zamknęły w reakcji swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało też połączenia w regionie, co uniemożliwiło Polakom powrót do kraju. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.

Ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu realizuje Wojsko Polskie. Decyzję o tym podjął prezydent Karol Nawrocki na wniosek premiera Donalda Tuska. W akcję może być zaangażowanych do 150 żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód.

Źródło: PAP, XYZ

Fot.PAP/Leszek Szymañski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026