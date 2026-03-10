Wróciły kolejne trzy samoloty z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu
Kolejne trzy samoloty przewożące Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wylądowały w Polsce. Dwa z nich to maszyny wojskowe, a jedna to statek LOT-u realizujący zadania na zlecenie rządu.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że około godz. 23 w Polsce wylądowały kolejne dwa samoloty użyte do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Na ich pokładach było łącznie 109 polskich obywateli.
„Był to trzeci transport wojskowy z naszymi rodakami. Łącznie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas 324 osoby” – podało Dowództwo.
Po przylocie dwóch samolotów Sił Zbrojnych RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o jeszcze jednym samolocie. To statek powietrzny Polskich Linii Lotniczych LOT, który realizował rejs na zlecenie rządu. We wtorek rano wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys potwierdził, że samolot wylądował już w Warszawie.
Wszystkie trzy maszyny przyleciały z Maskatu, stolicy Omanu.
8 tys. powrotów i rządowa ewakuacja
To już trzecia taka operacja w ramach prowadzonej przez wojsko ewakuacji. W sobotę na warszawskim lotnisku wylądował transport przewożący Polaków z Rijadu. Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, do Polski wróciły dwie maszyny z Omanu.
W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór podał, że na dzień 8 marca do Polski bezpiecznie wróciło z Bliskiego Wschodu 8064 Polaków. W czwartek 5 marca mówił, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie przebywa ok. 10 tys. polskich obywateli.
Z kolei szef resortu, wicepremier Radosław Sikorski, podał, że do krajów Bliskiego Wschodu pojechało od 1 marca, czyli od dnia po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, 736 osób, w tym 37 dzieci poniżej 15 lat.
„Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika” – stwierdził.
W odwecie za trwający od 11 dni atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku wielu państw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z nich zamknęły w reakcji swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało też połączenia w regionie, co uniemożliwiło Polakom powrót do kraju. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.
Ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu realizuje Wojsko Polskie. Decyzję o tym podjął prezydent Karol Nawrocki na wniosek premiera Donalda Tuska. W akcję może być zaangażowanych do 150 żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód.
Źródło: PAP, XYZ