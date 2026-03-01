Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
01.03.2026 15:59

MSZ uruchamia infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie

W niedzielę o godz. 17 ruszy dodatkowa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jej numer to +48 22 523 88 80.

Z założenia prosiłbym o pozostanie w miejscu, w którym się jest. Są dwa hasła, które powinny przyświecać każdemu Polakowi, który znajduje się na miejscu: spokój i bezpieczeństwo – powiedział przedstawiciel resortu spraw zagranicznych.

Według rzecznika najlepiej będzie pozostać w miejscu schronienia, z dala od okien. Radził też, by mieć przy sobie leki oraz dokumenty.

Funkcjonująca pod numerem +48 22 523 88 80 infolinia ma umożliwiać uzyskanie aktualnych informacji.

W odwecie za amerykański atak, który rozpoczął się w sobotę, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie. Jak dotąd wiadomo, że w Izraelu zginęło 8 osób, w ZEA 3, a w Kuwejcie – 1.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że nie ma dotąd informacji o ofiarach wśród polskich obywateli.

