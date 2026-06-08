Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą. „Potencjalne zagrożenie powietrzne ustało”.

Myśliwce NATO strąciły drona w przestrzeni powietrznej Łotwy. To kolejny bezzałogowiec zniszczony nad państwami bałtyckimi.

Łotewskie wojsko najpierw ostrzegło przed zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balvi i Aluksne na wschodzie kraju. Potem zaś dodało, że „sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Łotwy".

To kolejny incydent związany z ukraińskimi atakami na Rosję. 7 maja dwa bezzałogowce spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy. To wywołało kryzys polityczny w tym kraju. Premier Evika Siliņa zmusiła do dymisji ministra obrony. W odpowiedzi jego partia wyszła z koalicji, a szefowa rządu musiała także zrezygnować ze stanowiska.

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Z kolei 19 maja myśliwce NATO strąciły bezzałogowca nad Estonią. Według ministra obrony Hanno Pevkura to był ukraiński dron.

Rosja bowiem zakłóca systemy naprowadzania dronów z Ukrainy, przesyła im fałszywe informacje o lokalizacji i sprawia, że maszyny lecą na zachód, uderzając w terytoria państw NATO.