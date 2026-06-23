Na czele delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julia Swyrydenko

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która weźmie w tym tygodniu udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

„Przewodniczę ukraińskiej delegacji i ogólnie naszym pracom podczas URC 2026 w Gdańsku. W skład zespołu wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, kierownictwo przedsiębiorstw państwowych, reprezentanci wspólnot lokalnych z całego kraju, a także – oczywiście – przedstawiciele rządu i parlamentu. Zaplanowano liczne wydarzenia na różnych szczeblach, które mają wzmocnić zarówno Ukrainę i Polskę, jak i wszystkich naszych partnerów oraz Europę” – napisała Swyrydenko w mediach społecznościowych.

Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne PAP informowały, że Zełenski wciąż rozważa przyjazd do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości mogą być związane z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Premier: w interesie Polski i Ukrainy jest kontynuacja współpracy

Przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów szef polskiego rządu Donald Tusk nawiązał również do konferencji, która odbędzie się w Gdańsku w czwartek i piątek 25–26 czerwca.

– Na konferencję przygotowaliśmy i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko‑ukraińskich, dotyczących wspólnych przedsięwzięć i biznesu po zakończeniu wojny – podkreślił.

Dodał, że chodzi o środki liczone w setkach miliardów dolarów.

– To nie są polskie pieniądze, lecz środki, które będą wydawane także przez polskie firmy w Ukrainie po zakończeniu wojny – zaznaczył.

Podkreślił, że w interesie Polski i Ukrainy jest, aby współpraca zapoczątkowana tymi umowami była kontynuowana.

Premier, odnosząc się do napięć w relacjach polsko‑ukraińskich, ocenił, że „dawno już tak mądrze nie brzmiały” słowa Władysława Bartoszewskiego o tym, że „warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca”.

Zdaniem szefa rządu obie strony powinny kierować się tą zasadą.

– W kwestiach polsko‑ukraińskich warto być przyzwoitym, a w tym przypadku to się w dodatku opłaca. Budowanie dobrych relacji to nie tylko wyraz przyzwoitości w czasie wojny, ale także realna korzyść – mówił.

Jak dodał, w tym duchu przygotowywana była Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy, która – jak podkreślił – odbędzie się niezależnie od okoliczności.

– Niezależnie od tego, kto dziś psuje nam pracę w Warszawie i w Kijowie, konferencja i tak się odbędzie – zaznaczył.

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Na konferencję do Gdańska przyjeżdża m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen

Główne obrady Ukraine Recovery Conference (URC 2026) poprzedzą zaplanowane na środę 24 czerwca spotkania wysokiego szczebla oraz wydarzenia towarzyszące.

Tego dnia w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Obrady otworzą wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

Również w środę zbiorą się Komitet Sterujący Wielostronnej Platformy Koordynacji Darczyńców dla Ukrainy (Ukraine Donor Platform) oraz Grupa Koordynacyjna G7+ ds. Energii dla Ukrainy.

W spotkaniach udział wezmą m.in. unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos, minister energii Miłosz Motyka oraz wicepremier i minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal. Rozmowy mają dotyczyć m.in. zabezpieczenia ukraińskiej infrastruktury krytycznej przed zimą.

Udział w konferencji potwierdziła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Program URC 2026 został podzielony na pięć głównych filarów: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integrację z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.

W panelach gospodarczych – poświęconych m.in. odblokowaniu potencjału inwestycyjnego Ukrainy i transformacji rolnictwa – wezmą udział minister finansów Andrzej Domański, prezes Banku Światowego Ajay Banga oraz szefowa EBOiR Odile Renaud-Basso.

W dyskusjach dotyczących integracji ukraińskiego przemysłu z europejską bazą obronną uczestniczyć będą m.in. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk oraz unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Głównym wydarzeniom towarzyszyć będą całodniowe fora sektorowe, poświęcone m.in. odbudowie infrastruktury transportowej oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu z udziałem polskich firm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, ze względów bezpieczeństwa w Gdańsku obowiązywać będzie czasowy zakaz noszenia i przemieszczania wszelkiego rodzaju broni. Zakaz obejmie okres od 24 do 26 czerwca.

Ukraine Recovery Conference to doroczne spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, ministrów, inwestorów oraz przedstawicieli firm zainteresowanych udziałem w odbudowie kraju. Celem wydarzenia jest mobilizacja i koordynacja działań na rzecz odbudowy Ukrainy, która od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. W poprzednich latach konferencja odbywała się m.in. w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

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Źródło: PAP