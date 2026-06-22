Nawrocki nie pojedzie na konferencję o odbudowie Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki nie został zaproszony na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku – poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. W tle wydarzenia pojawiły się wzajemne oskarżenia między Warszawą a Kijowem oraz napięcia wokół decyzji politycznych i symbolicznych.

Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na Ukraine Recovery Conference, która odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Jak dodał, z tego powodu prezydent „nie wybiera się na imprezę”.

Według Przydacza, zaproszenia do udziału w wydarzeniu miały być kierowane wspólnie przez premiera Donalda Tuska oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Sam prezydent – jak podkreślił minister – nie został uwzględniony w tym gronie.

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Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że brak zaproszenia oznacza również nieobecność przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. „Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników” – stwierdził Przydacz.

Konferencja w Gdańsku i jej formuła

Ukraine Recovery Conference 2026 odbędzie się w Gdańsku jako doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i firm zainteresowanych udziałem w odbudowie kraju. Celem wydarzenia jest mobilizacja i koordynacja działań na rzecz odbudowy Ukrainy, która od 2022 roku odpiera rosyjską agresję.

W poprzednich latach konferencja odbywała się m.in. w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Polska jest tegorocznym gospodarzem wydarzenia.

Według rzecznika rządu Adama Szłapki, brak zaproszenia dla prezydenta wynika z „formuły wydarzenia”. Dodał on, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w konferencji.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy nie oznacza faux pas ani zgrzytu. Ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty; Polskę reprezentuje premier Donald Tusk - dodał.

- Ta konferencja ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i Polskę reprezentuje premier Tusk, jest współgospodarzem. Więc nie ma tutaj, myślę, ani faux pas, ani zgrzytu (ws. braku zaproszenia prezydenta na konferencję) - powiedział szef MON.

Według Kosiniaka-Kamysza, ważne jest, aby wrócić do dialogu opartego o gospodarkę, przyszłość, wspólne bezpieczeństwo przy „szacunku i nie zapominaniu o historii i o tych sprawach ważnych dla nas, o uszanowaniu pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu”. Dodał, że w poniedziałek dotarło do niego wezwanie od Polskiej Rady Biznesu i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, aby „wrócić do dialogu, budowy przyszłości, gospodarki, wspólnych pozycji”.

Nie da się zbudować przyjaznych stosunków z pominięciem historycznej prawdy i stale eskalując napięcia. Czas na to, by wsłuchując się w głos polskich 🇵🇱 przedsiębiorców wrócić do dialogu, który nie zaprzepaści szansy na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo w regionie. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 22, 2026

Równolegle doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn stwierdził, że niezapraszanie prezydenta Polski wynika z tego, że wydarzenie odbywa się w Polsce i ma charakter wewnętrzny.

Narastające napięcia między Warszawą a Kijowem

W wypowiedziach dla mediów Marcin Przydacz odniósł się również do relacji polsko-ukraińskich, oceniając, że część działań strony ukraińskiej może być próbą odwracania uwagi od problemów wewnętrznych, w tym korupcyjnych.

Prezydencki minister stwierdził, że Ukraina korzysta z szerokiego wsparcia Polski – politycznego, finansowego, militarnego i społecznego – jednak niektóre wypowiedzi ukraińskich polityków uznał za „niewdzięczne i obraźliwe wobec Polski i Polaków”.

Przydacz odniósł się także do oskarżeń o prorosyjskość kierowanych pod adresem polskiej strony. Podkreślił, że Polska historycznie była i pozostaje państwem doświadczonym przez Rosję, a jej polityka jest ukierunkowana na bezpieczeństwo własne i europejskie oraz wsparcie Ukrainy.

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Według niego zarzuty tego typu są „bezczelne” i nie znajdują uzasadnienia w polskiej polityce bezpieczeństwa.

Prezydencki minister dodał, że Ukraina powinna zabiegać o dobre relacje z Polską, jeśli aspiruje do integracji europejskiej. Jak stwierdził, „lepsze relacje wymagają innych słów i wartości”.

Przydacz skrytykował również część polskiej sceny politycznej, zarzucając jej nadmierną krytykę państwa i prezydenta.

Wcześniej tego samego dnia poinformował także, że strona ukraińska wycofała się ze spotkania prezydentów w Warszawie, proponując inny termin. Według niego Kijów nie był zainteresowany bezpośrednią rozmową z prezydentem Nawrockim.

Relacje między Warszawą a Kijowem dodatkowo obciążyła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”, która wywołała krytykę w Polsce.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, podkreślając, że nie oznacza to zmiany strategicznego wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. W reakcji Zełenski odesłał odznaczenie, deklarując jednocześnie wdzięczność wobec Polski.

Spór o odznaczenia doprowadził do tego, że z polskich i ukraińskich orderów zaczęli rezygnować kolejni przedstawiciele obu stron, w tym byli prezydenci Ukrainy oraz przedstawiciele administracji w Kijowie.

Źródło: PAP