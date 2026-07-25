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NEWSROOM XYZ
25.07.2026 18:13

Na GPW mniej byków, a więcej niedźwiedzi. Inwestorzy są mniej optymistyczni

Odsetek inwestorów, którzy spodziewają się wzrostów na GPW, spadł o prawie 15 pkt proc. – wynika z Indeksu Nastrojów Inwestorów. „Byki” wciąż jednak przeważają nad „niedźwiedziami”.

logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Według najnowszego sondażu odsetek inwestorów, którzy spodziewają się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spadł o prawie 15 pkt proc. „Byki” stanowią 39,3 proc.

O ponad 9 pkt proc. wzrósł odsetek „niedźwiedzi”, czyli inwestorów oczekujących spadków. Stanowią oni obecnie 29,5 proc.

Z kolei trendu bocznego spodziewa się 31,1 proc. respondentów, czyli o 5 pkt proc. więcej.

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