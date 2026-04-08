Na GPW są dwa nowe lewarowane fundusze ETF na kursy średnich spółek

Na Głównym Rynku GPW notowane są dwa najnowsze rozwiązania inwestycyjne od BETA ETF: BETA ETF mWIG40TRlv oraz BETA ETF mWIG40TRsh – podało BETA ETF w komunikacie prasowym. Wskazano, że są to rozwiązania z segmentu tradingowych ETF, które są przeznaczone przede wszystkim dla aktywnych inwestorów uważnie śledzących rynkowe ruchy.

„Tym samym dotychczasowa oferta produktowa BETA ETF poszerza wachlarz inwestycyjnych możliwości już do 15 oferowanych dziś produktów” – napisano.

Animatorem i koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.

BETA ETF przedstawia BETA ETF mWIG40TRlv oraz BETA ETF mWIG40TRsh

Jak podano, nowe fundusze wpisują się w rozwijany od kilku lat segment tzw. rozwiązań tradingowych BETA ETF, które odgrywają coraz istotniejszą rolę na rynku kapitałowym. Tym samym dwa najnowsze BETA ETF mWIG40TRlv oraz BETA ETF mWIG40TRsh oferują inwestorom kolejne rozwiązania plasujące się pomiędzy bezpośrednim inwestowaniem w akcje a bardziej złożonymi instrumentami pochodnymi.

„Po raz pierwszy w historii inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję 200 proc. na długo, jak i -100 proc. na krótko, poprzez instrument ETF bazujący na indeksie średnich spółek z GPW w Warszawie. Przewagą takiego rozwiązania nad powszechnie wykorzystywanymi CFD (ang. Contracts for Difference) jest brak naliczania dziennego spreadu, który ‘zjada’ potencjalne zyski, oraz brak tzw. margin call (wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego), co może okazać się szczególnie ważne w momencie, gdy inwestor chce przetrwać rynkowe turbulencje” – napisano.

Inwestycje lewarowane wiążą się z dodatkowymi ryzykami, ponieważ zarówno straty, jak i zyski są zwielokrotnione.

„Inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka oraz być w stanie tolerować znaczne straty w krótkim czasie, a także zrozumieć konsekwencje utrzymywania pozycji w ETF typu short, gdzie wzrosty indeksu bazowego prowadzą do strat na takim ETF” – napisano.

– Indeks mWIG40, skupiający średniej wielkości spółki notowane na GPW, od lat stanowi istotny barometr kondycji polskiej gospodarki i segmentu firm o dużym potencjale wzrostu. Wprowadzenie ETF-ów opartych o mWIG40TR w wariantach lewarowanym i short daje inwestorom nowe możliwości aktywnego wykorzystania zmienności w tym segmencie rynku, zarówno w scenariuszach wzrostowych, jak i spadkowych – powiedział Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI.

BETA ETF ma za sobą rekordowy 2025 r. i jeszcze lepszy I kwartał 2026 r.

Podał, że istotność ETF-ów tradingowych w ofercie BETA ETF potwierdzają również dane liczbowe.

– Nasze dotychczasowe cztery takie rozwiązania, które odpowiadają za około 9 proc. aktywów całej oferty, mają już 33 proc. udziału w obrotach wszystkich funduszy BETA ETF. Od dłuższego czasu widzimy też, że trendy w inwestowaniu zdecydowanie się zmieniają i to właśnie ETF-y stają się podstawowym narzędziem zarówno budowy portfeli długoterminowych, jak i tworzenia krótkoterminowych strategii inwestycyjnych – powiedział.

– Przypomnę, że po rekordowym dla nas 2025 r. z napływami netto łącznie 568 mln zł początek 2026 r. wygląda jeszcze bardziej imponująco. Po pierwszym kwartale 2026 r. napłynęło już 576 mln zł nowych aktywów, czyli więcej niż w całym poprzednim roku – dodał.

Michał Kobza, członek zarządu GPW, wskazał, że obecnie inwestorzy mają dostęp do 19 ETF-ów na rynku głównym, sześciu na GlobalConnect oraz sześciu instrumentów typu ETC i ETN.

– Rynek rośnie zarówno pod względem aktywów pod zarządzaniem, jak i wartości obrotów. W pierwszym kwartale 2026 r. obroty ETF-ów oraz instrumentów ETC i ETN osiągnęły już blisko 60 proc. poziomu z całego, rekordowego 2025 r. – to niemal trzykrotny wzrost rok do roku – powiedział.

Źródło: PAP