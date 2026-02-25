Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 13:33

Nadal brak kworum do wyłonienia kandydatów na I prezesa SN

Po raz drugi już w Sądzie Najwyższym stwierdzono brak kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, zwołanym w celu wybrania pięciu kandydatów na I prezesa SN. Trzecie posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na czwartek, na godz. 10.

– Zgromadzenie zakończyło się po sprawdzeniu listy obecności. Zostało ustalone, że ta grupa sędziów, która stawiła się, nie wypełnia wymaganego kworum i został wyznaczony kolejny, trzeci termin tego posiedzenia na czwartek na godz. 10. Myślę, że jutro zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód – powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński.

Zgodnie z obowiązującym prawem kandydaci są wybierani w czasie zgromadzenia. W pierwszym terminie, który odbył się wczoraj, niezbędne kworum jest ustalane na 84 członków. Ostatecznie stawiło się 48 członków.

Na drugim spotkaniu wymagany poziom liczby osób jest obniżany do 75. Jak poinformował sędzia Zgoliński, na środowym zgromadzeniu pojawiło się 51 członków. Według ustawy próg za trzecim razem jest obniżany do 32 sędziów.

– Na razie kandydatury na I prezesa SN są czysto spekulacyjne, ale najprawdopodobniej jutro zostaną one zgłoszone formalnie i każdy z kandydatów będzie musiał potwierdzić, że faktycznie kandyduje. Wtedy będę mógł poinformować, kto będzie kandydował – powiedział rzecznik SN.

Wybór kandydatów jest kluczowy, choć to nie sędziowie rozstrzygają, kto awansuje. Taka decyzja należy do prezydenta, który ostatecznie mianuje I prezesa SN na sześcioletnią kadencję.

Źródło: PAP/XYZ

Sąd Najwyższy
W drugim terminie również zabrakło kworum do wyłonienia pięciu kandydatów na I prezesa SN. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images)
