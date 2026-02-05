Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
05.02.2026 13:41

Nadchodzą marznące deszcze i lokalne ocieplenia. IMGW przedłuża obowiązywanie alertów przed gołoledzią

IMGW przewiduje marznące opady deszczu i śniegu w ciągu nadchodzących dni. Instytut przedłuża więc obowiązywanie ostrzeżeń przed gołoledzią.

W czwartek zachmurzenie będzie się utrzymywać do końca dnia w prawie całym kraju. Na północy mogą pojawić się nieduże opady śniegu, a na południu deszczu. Temperatury wyniosą ok. -5 st. C na Suwalszczyźnie, 0 st. C w centrum i do 8 st. C w Małopolsce. W nocy z kolei niebo dalej będzie zachmurzone, a na północy i zachodzie kraju pojawią się marznące opady deszczu. Na południu Polski mogą być mgły, ograniczające widoczność do 200 m. Na północnym wschodzie temperatura wyniesie od -5 st. C do -2 st. C, a w pozostałej części kraju od -2 st. C do 0 st. C.

W piątek dalej pochmurno. Rano praktycznie na obszarze całego kraju padać będzie marznący deszcz. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum, do 7 st. C w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu. W nocy z piątku na sobotę też nie będzie pogodnie. Na południu padać będzie deszcz lub mżawka, a na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pasie od Pomorza po Mazowsze pojawią się za to marznące opady. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do +1 st. C. Na północnym wschodzie dalej będzie najchłodniej. Temperatury wyniosą tam od -5 st. C do -3 st. C.

IMGW przedłuża czas obowiązywania ostrzeżeń

Nic więc dziwnego, że IMGW przedłuża czas obowiązywania ostrzeżeń II stopnia przed gołoledzią. Dotyczą one województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obowiązują do 6 lutego do godz. 11.00.

Instytut przedłuża także do piątku do godz. 11.00 ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź, które dotyczą południowej części województw: lubuskiego i wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego i opolskiego. Wydano też alerty przed gęstą mgłą dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje niebezpieczne zjawiska powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alert I stopnia ostrzega przed zagrożeniem życia i zdrowia oraz stratami materialnymi.

RCB wydaje alerty przed gołoledzią dla 12 województw
Samochody z zamarzniętymi szybami na ulicach Szczecina
IMGW przedłuża obowiązywanie ostrzeżeń przed gołoledzią. Fot. PAP/Marcin Bielecki
04.02.2026