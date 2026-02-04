RCB wydaje alerty przed gołoledzią dla 12 województw. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku wieczór

Nadchodzi lekkie ocieplenie, połączone z marznącymi opadami deszczu. RCB wydało więc alerty dla 12 województw przed gołoledzią. Obowiązują one do czwartkowego wieczoru.

Alerty obowiązują na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także znacznej części woj. lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski), świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski) oraz dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Prognoza pogody dla Polski

Jak bowiem wynika z prognozy pogody IMGW, do Polski wkracza lekkie ocieplenie. Na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie -10 st. C, na północy -8 st. C, w centrum od -6 do -4 st. C, a na południu od 2 do 4 st. C. Lokalnie w części północnej i centralnej kraju prognozowane są niewielkie opady śniegu, a na południu deszczu i mżawki. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Temperatura w nocy ze środy na czwartek wyniesie na północy do -11 st. C, w centrum od -4 do -8 st. C, a na południu kraju będzie ok. 1 st. C.

W czwartek będzie cieplej. Na północy temperatura będzie oscylować w granicach -4 st. C, z kolei na południu Polski sięgnie nawet 7 st. C. Pojawią się za to marznące deszcze, powodujące gołoledź.

W nocy z czwartku na piątek najzimniej ponownie będzie na północnym wschodzie Polski. Tam temperatury wyniosą od -4 do -2 st. C, a w pozostałej części kraju będą w granicach od -2 st. C do +2 st. C.