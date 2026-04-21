Najnowsze dane GUS o rynku pracy. Wynagrodzenie wzrosło, zatrudnienie spadło

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o rynku pracy. Zatrudnienie w marcu 2026 r. spadło o 0,9 proc., a przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 9652,07 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wzrosło o 6,6 proc. rdr i wzrosło o 5,7 proc. mdm. Konsensus PAP Biznes mówił o wzroście o 6,3 proc. i 5,5 proc.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanego spadku o 0,8 proc. oraz spadło o 0,1 proc. mdm, czyli zgodnie z oczekiwaniami.