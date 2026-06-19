Najważniejsze informacje 19 czerwca 2026 r.

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Odbędą się głosowania m.in. nad rządowym projektem ustawy, który ma umożliwiać zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Parlamentarzyści zdecydują także o podatku od nadzwyczajnych zysków oraz nowelizacji Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego, zwanej także ustawą antymobbingową.

O godz. 9.30 poznamy dane o produkcji przemysłowej w maju 2026 r. W kwietniu wzrosła o ponad 3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

O godz. 10 ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska opowie o dobrach kultury, które właśnie odzyskaliśmy z Niemiec. To m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem „Gaude Mater Polonia”, pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych.

W Brukseli zakończy się posiedzenie Rady Europejskiej. Tematem przewodnim dnia jest nowa perspektywa budżetowa Unii na lata 2028-2034.

O godz. 12 londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego.