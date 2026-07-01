Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 06:40

Najważniejsze wydarzenia 1 lipca 2027 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.: 

  • Poznamy zestaw ważnych danych makro. O godz. 9 opublikowany zostanie indeks PMI dla polskiego przemysłu. O godz. 10 pojawi się indeks PMI dla państw strefy euro. O godz. 11 zaś poznamy inflację konsumencką w strefie euro.
  • O godz. 10 rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Najgorętszymi tematami będą obrady komisji, podczas których posłowie zajmą się prezydenckim wetem wobec ustawy o rynku kryptoaktywów; odwołaniem Marcina Staneckiego ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy i powołaniem na to stanowisko Janusza Krasonia; a także rozpatrzeniem sprawozdania z działalności KRRiTV.
  • WizzAir przedstawi plany rozwojowe na najbliższe miesiące.
  • W Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
  • O godz. 11.30 odbędzie się podpisanie porozumienia dotyczącego udziału polskich firm w łańcuchach dostaw dla inwestycji Port Polska, organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Centralny Port Komunikacyjny.

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