Najważniejsze wydarzenia 11 maja 2026 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej i PKP Cargo podpiszą porozumienie o współpracy w obszarze kolejowego transportu wojskowego. W uroczystości wezmą udział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw UE. Polskę reprezentować będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Według źródeł unijnych ministrowie mają nałożyć sankcje w związku z uprowadzaniem przez Rosję ukraińskich dzieci.

W polskim parlamencie odbędzie się IX Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne, któremu przewodniczyć będą: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, przewodnicząca Kongresu Deputowanych Francina Armengol Socias oraz przewodniczący hiszpańskiego Senatu Pedro Rollán.

Rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie zmierzą się z językiem polskim, jutro z matematyką, a w środę z językiem obcym. Do egzaminu ma przystąpić 393,3 tys. uczniów. To warunek ukończenia szkoły podstawowej.