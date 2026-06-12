Najważniejsze wydarzenia 12 czerwca 2026 r.

Kategorie artykułu: Analizy Polska odniosła duży sukces. Kolejny etap będzie mniej pobłażliwy Dług publiczny Polski może wzrosnąć do ponad 70 proc. PKB już w 2029 roku. I to w środowisku, w którym stopy procentowe, wbrew rynkowemu konsensusowi, będą według Marcello Estevão dalej rosnąć. — To…

Kategorie artykułu: Technologia Znasz swojego agenta? AI coraz śmielej zagląda do koszyka zakupowego W filmie „Her" Spike'a Jonze'a bohater nawiązuje relację z systemem operacyjnym, który doskonale rozumie jego potrzeby. W 2026 roku sztuczna inteligencja nie buduje jeszcze z nami więzi…