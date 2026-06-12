Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.06.2026
NEWSROOM XYZ
12.06.2026 06:36

Najważniejsze wydarzenia 12 czerwca 2026 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.:

  • Dziś na rynku Nasdaq zadebiutuje SpaceX, firma Elona Muska. Według Bloomberga, inwestorzy indywidualni złożyli zamówienia na ponad 70 mld dolarówBędzie to największe IPO w historii.

Polecamy: Debiut giełdowy SpaceX. Oto co się kryje za fasadą projektu Elona Muska

  • O 9.00 rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej, z udziałem ministra energii Miłosza Motyki.
  • O 11.15 Konferencja prasowa „Milowy krok w cyfrowych usługach. mObywatel otwiera się na nowe”.
  • Dziś przed południem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie) odbędzie się uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz czy marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
  • Dziś w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni.

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