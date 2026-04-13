Najważniejsze wydarzenia 13 kwietnia 2026 r.

Premier Donald Tusk przebywa dziś z wizytą w Seulu, gdzie spotka się z prezydentem Korei Południowej, premierem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. W planie są także rozmowy z przedstawicielami koreańskiego biznesu. Celem wizyty jest wzmocnienie współpracy bilateralnej w obszarach bezpieczeństwa, obronności, nowych technologii i cyfryzacji. Premierowi towarzyszy minister finansów Andrzej Domański.

Sąd w Londynie ma dziś wydać wyrok w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Zatrzymany we wrześniu 2024 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, w lutym 2025 r. opuścił areszt za kaucją. Kuczmierowski usłyszał w Polsce zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej..

NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym Polski za luty. W styczniu odnotowano nadwyżkę na poziomie 1,15 mld euro, natomiast ekonomiści prognozują, że w lutym wyniosła ona ok. 400 mln euro.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, złoży dziś wizytę w Oslo, gdzie spotka się z ministrem obrony Norwegii. W planach są rozmowy ministrów „w cztery oczy”, a także spotkanie bilateralne.