Najważniejsze wydarzenia 14 lipca 2026 r.

Dzisiaj po południu rząd na posiedzeniu ma zająć się m.in. projektem noweli, który przewiduje objęcie najmu krótkoterminowego pojęciem usługi hotelarskiej. Ministrowie rozpatrzą też projekty uchwał ws. ostatniej rewizji KPO oraz zagwarantowania dostępu gigafabryki AI w Polsce.

W sejmie odbędzie się publiczne przesłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpłynęły dwie kandydatury: opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego (zgłoszonego przez grupę posłów PiS) oraz adwokatki i działaczki społecznej mec. Sylwii Gregorczyk-Abram (zgłoszonej przez grupę posłów KO).

W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Francja zagra z Hiszpanią.

Robert Lewandowski zostanie we wtorek zaprezentowany oficjalnie jako piłkarz występującego w amerykańsko-kanadyjskiej Major League Soccer (MLS) Chicago Fire