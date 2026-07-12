Mistrzostwa Świata 2026: Anglia i Argentyna w półfinale
Mecze Norwegia – Anglia i Argentyna – Szwajcaria w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej zakończyły się dogrywkami. Kolejnymi półfinalistami mundialu zostały drużyny Anglii oraz Argentyny.
Pierwsza z reprezentacji wygrała z Norwegią 2:1. Obie bramki dla Anglii zdobył Jude Bellingham (w 45+2. i 93. minucie) Wcześniej, w 36. minucie meczu, gola dla Norwegii strzelił Andreas Schjelderup.
Argentyna pokonała Szwajcarię 3:1. Bramki dla Argentyny zdobyli Alexis Mac Allister (w 10. minucie), Julian Alvarez (w 112. minucie) oraz Lautaro Martinez (w doliczonym czasie gry w 120+1. minucie). Bramkę dla Szwajcarii strzelił w 67. minucie Dan Ndoye. Od 72. minuty Szwajcarzy grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo.
Sobotnie ćwierćfinały poprzedziła minuta ciszy poświęcona zmarłemu niespodziewanie w wieku 25 lat piłkarzowi reprezentacji Republiki Południowej Afryki Jaydenowi Adamsowi, który zagrał w MŚ 2026 w trzech meczach. Na razie nie podano przyczyny śmierci.
Argentyńska i angielska drużyna spotkają się w półfinale. Spotkanie zostanie rozegrane w środę w Atlancie. Argentyńczycy bronią tytułu uzyskanego w rozgrywkach w 2022 r.
We wtorek w pierwszym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią.
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Źródło: PAP