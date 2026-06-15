Najważniejsze wydarzenia 15 czerwca 2026 r.

O 9:30 GUS poda finalne dane o inflacji CPI w Polsce za maj. Wstępny odczyt wynosił 3,1 proc. r/r i był minimalnie niższy niż w kwietniu, gdy inflacja wyniosła 3,2 proc.

O 11:00 Eurostat przedstawi dane o produkcji przemysłowej w strefie euro w kwietniu. Ekonomiści prognozują, że wzrosła o 0,4 proc. r/r, po spadku o 2,1 proc. w marcu.

Dziś w Nałęczowie rozpoczyna się dwudniowe Forum Funduszy, najważniejsze wydarzenie dla profesjonalistów z branży zarządzania aktywami, organizowane przez IZFiA. XYZ jest patronem medialnym wydarzenia. Relacja wkrótce na naszych łamach.

We francuskim Évian-les-Bains rozpoczyna się trzydniowy szczyt państw grupy G7. W spotkaniu uczestniczą przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także przedstawiciele Unii Europejskiej. We wtorek przyjechać ma prezydent Ukrainy, a w środę również szefowie największych firm rozwijających sztuczną inteligencję: OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Mistral AI oraz Meta. Francja chce poświęcić część obrad regulacjom dotyczącym AI, rozwojowi infrastruktury technologicznej oraz ochronie nieletnich w środowisku cyfrowym