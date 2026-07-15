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15.07.2026 06:31

Najważniejsze wydarzenia 15 lipca 2026 r.

Na konferencji o 9.30 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi dwie nowe osoby powołane na jego zastępców.

Dzisiaj Sejm rozpocznie trzydniowe obrady, podczas których posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zmian w przepisach dotyczących VAT, mających uprościć obowiązki administracyjne przedsiębiorców i ograniczyć obciążenia związane z rozliczeniami.

Premier Donald Tusk spotka się dziś późnym popołudniem w Sejmie z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Posłowie spodziewają się, że spotkanie będzie miało charakter mobilizujący, ale też dyscyplinujący.

W Atlancie Argentyna zmierzy się z Anglią w drugim półfinale piłkarskich mistrzostw świata.

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