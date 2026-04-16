Najważniejsze wydarzenia 16 kwietnia 2026 r.

Czwartek to trzeci z czterech dni posiedzenia Sejmu. Dziś posłowie zajmą się m.in. wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński wezmą udział w formalnym spotkaniu na szczeblu ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20, pierwszym w czasie prezydencji USA w Grupie. Czwartkowe posiedzenie odbędzie się w połączeniu z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

O 10 TSUE wypowie się w kwestii przedawnienia roszczeń banków względem kredytobiorców frankowych.