Najważniejsze wydarzenia 16 lipca 2026 r.

Kategorie artykułu: Świat Koniec złudzeń o neutralności Chin? Pokłosie szkoleń rosyjskich wojskowych Rewelacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy i generałów w Chinach to dowód, że Pekin nie jest neutralnym graczem w sprawie Ukrainy. To kolejna cegiełka w murze, który Europa buduje w swoich relacjach…