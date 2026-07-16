16.07.2026 06:30
Najważniejsze wydarzenia 16 lipca 2026 r.
O 11 rozpocznie się konferencja prasowa nt. audytów wydatkowania krajowych środków publicznych w latach 2020-2023, z udziałem m.in. ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.
Rzecznik generalny TSUE wyda opinię w sprawie powołania części sędziów polskiego Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy skutków ewentualnych nieprawidłowości przy powołaniu niektórych sędziów SN. Nieprawidłowości te miałyby wynikać stąd, że kandydatów na sędziów wskazała nowa KRS. Ponadto niektóre z wniosków KRS o powołanie nowych sędziów SN zostały, już po wręczeniu aktów powołania przez prezydenta Polski, uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny