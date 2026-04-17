17.04.2026 06:45
Najważniejsze wydarzenia 17 kwietnia 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.:
- W piątek odbędzie się ostatni dzień obrad Sejmu i atmosfera na pewno będzie gorąca, bo zaplanowano głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. W środę sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Posłowie zajmą się też projektem zmian w Kodeksie karnym, przygotowanym przez Konfederację. Chodzi o zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przemytu ludzi w przypadku sprawców, którzy popełnili je w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
- O godz. 9 zostanie podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie powołania spółki „Chrobry”, która ma realizować inwestycje z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.
- W Turcji odbędzie się Forum Dyplomatyczne z udziałem ponad 20 głów państw i 50 ministrów spraw zagranicznych. W sumie forum ma zgromadzić ponad 460 uczestników wysokiego szczebla, a także niemal 5 tys. gości.
Jeśli chcesz dostawać takie informacje na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz newsletter.