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17.07.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 17 lipca 2026 r.

Sejm wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich. O objęcie tego stanowiska ubiega się dwoje kandydatów. Grupa posłów KO i Lewicy zgłosiła mec. Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiS zaproponowali Adama Borowskiego. Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 r., kończy się 23 lipca.

Posłowie mają też głosować ws. kandydatury Mateusza Szpytmy na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydat Kolegium IPN w końcu kwietnia otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Komisja Europejska przedstawi reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS wraz z planem dotyczącym rozwoju energii elektrycznej. Celem zmian jest dostosowanie systemu ETS do przyjętego przez Unię Europejską w ubiegłym roku celu ograniczenia emisji w UE o 90 proc. do 2040 r., a także uwzględnienie obaw niektórych rządów, że system ten ogranicza konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Publikacja danych ze Strefy Euro (bilans płatniczy i inflacja konsumencka) oraz z USA (ceny importu i eksportu, rozpoczęte budowy domów i wyniki produkcji przemysłowej). 

Polska buduje koalicję w UE ws. ETS2
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