Najważniejsze wydarzenia 19 lutego 2026 r.

O godz. 10 Senat wznowi obrady. Senatorowie w bloku głosowań na zakończenie obrad zdecydują o rozpatrzonych ustawach, w tym między innymi o ustawie wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE.

Dziś rano na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef MON Cezary Tomczyk będą obserwowali Otwarte Testy Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia.

O 10 rozpocznie się konferencja prasowa nt. „Jak wejść do gospodarczej Ligi Mistrzów: plan pracy dla Rady Przyszłości” organizowana przez Fundację Instytut Sobieskiego.

Wyniki finansowe podadzą między innymi Pekao, PKO BP i Orlen. W Waszyngtonie obędzie się dziś posiedzenie inauguracyjne Rady Pokoju, zaproponowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Dotychczas udział swoich przedstawicieli potwierdziło około 20 państw

