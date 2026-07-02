Najważniejsze wydarzenia 2 lipca 2026 r.

Dzisiaj podczas drugiego dnia obrad Sejm wysłucha informacji bieżącej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. stanu realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Sejm przeprowadzi także m.in. drugie czytanie rządowego projektu noweli o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywany lex szarlatan.

Dziś w Warszawie w MSZ zostanie zaprezentowana nowa odsłona systemu Odyseusz, który będzie zintegrowany z aplikacją mObywatel.

O 11 odbędzie się briefing prasowy nt. „Wszystko o zawodach, w których faktycznie pracujemy – badanie eksperymentalne”.