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02.07.2026 06:28

Najważniejsze wydarzenia 2 lipca 2026 r.

Dzisiaj podczas drugiego dnia obrad Sejm wysłucha informacji bieżącej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. stanu realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Sejm przeprowadzi także m.in. drugie czytanie rządowego projektu noweli o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywany lex szarlatan.

Dziś w Warszawie w MSZ zostanie zaprezentowana nowa odsłona systemu Odyseusz, który będzie zintegrowany z aplikacją mObywatel.

O 11 odbędzie się briefing prasowy nt. „Wszystko o zawodach, w których faktycznie pracujemy – badanie eksperymentalne”.

Które zawody są najlepiej opłacane w Polsce? Nowe dane
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