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NEWSROOM XYZ
20.07.2026 06:31

Najważniejsze wydarzenia 20 lipca 2026 roku

Dziś poznamy wiele danych opisujących kondycję polskiej gospodarki. O godz. 9:30 poznamy dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu. Ekonomiści spodziewają się wzrostu płac o 5,6 proc. rok do roku. Dowiemy się także, jak ma się produkcja przemysłowa. Prognoza zakłada wzrost o 7,2 proc., czyli wyraźne przyspieszenie wobec maja, gdy wyniósł on 4,1 proc. Dopełnieniem obrazu będą dane o produkcji budowlano-montażowej – ekonomiści prognozują, że była ona o 5 proc. wyższa niż przed rokiem. 

59. premierem Wielkiej Brytanii zostanie dziś Andy Burnham, który zastąpi Keira Starmera. Najpierw ustępujący premier wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street, a krótko później Burnham spotka się z monarchą, by uzyskać formalną zgodę na utworzenie rządu. Następnie wygłosi swoje pierwsze przemówienie na Downing Street i ogłosi skład gabinetu.

Dziś w nocy, około godz. 00:45 czasu polskiego, rozpocznie się okno startowe dla 13. lotu testowego rakiety nośnej Starship firmy SpaceX. Pierwotny start, wyznaczony na 16 lipca, został odwołany w ostatniej chwili z powodu nieprawidłowego działania silników jednego z członów rakiety.

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