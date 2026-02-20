Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 06:35

Najważniejsze wydarzenia 20 lutego 2026 r.

O godz. 10 odbędzie się konferencja prasowa Polskich Portów Lotniczych. W czasie wydarzenia odbędzie się podpisanie umowy kredytowej dot. finansowania modernizacji Lotniska Chopina w Warszawie oraz realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kilka dni temu informowaliśmy o rekrutacjach do zarządu spółki CPK.

O tej samej godzinie GUS opublikuje dane dot. koniunktury gospodarczej w lutym.

W ciągu dnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z ministrami obrony Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. W samo południe odbędzie się konferencja prasowa.

Radosław Sikorski spotka się z kolei z minister spraw zagranicznych Palestyny Varsen Aghabekian. O godz. 13:50 odbędzie się konferencja prasowa.

