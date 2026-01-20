Najważniejsze wydarzenia. 20 stycznia 2026 r.

Dziś zbiera się Rada Ministrów. Zajmie się między innymi projektem częściowo wygaszającym ustawę o pomocy Ukraińcom z 2022 r., który wprowadzić ma wspólny system ochrony czasowej dla wszystkich cudzoziemców. Pisaliśmy już o tym.

W Davos trwa 56. Światowe Forum Ekonomiczne. W wydarzeniu zapowiedziano udział 65 szefów państw i rządów na czele z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prawie 850 dyrektorów generalnych i prezesów czołowych firm z całego świata.

W Strasburgu planowana jest dziś sesja Parlamentu Europejskiego. Posłowie będą między innymi dyskutować nad reakcją UE na oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii.

Natomiast przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu odbędzie się duża demonstracja rolników, którzu chcą przekonać europosłów, żeby odrzucili umowę handlową z krajami Mercosuru, blokiem państw Ameryki Południowej. O Mercosurze przeczytacie tu.