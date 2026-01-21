Najważniejsze wydarzenia 21 stycznia 2026 r.

O godz. 9 rozpocznie się briefing prasowy z udziałem komendanta głównego Policji Marka Boronia, poświęcony „największemu uderzeniu w przestępczość narkotykową w historii Unii Europejskiej”.

Dziś zaczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W pierwszej kolejności posłowie zajmą się projektami ustawy „praworządnościowej” oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsza przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 r., które zawierały wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W drugiej najważniejszą zmianą jest to, że 15 sędziów – członków KRS – będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie – jak dotychczas – przez Sejm. Sejm przeprowadzi także drugie czytanie kilku projektów nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Propozycje zmian przepisów zostały przygotowane przez rząd oraz grupy posłów z różnych klubów. Celem rządowego projektu jest ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu.

Na trzeci dzień 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaplanowano prawie godzinne wystąpienie Donalda Trumpa. Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki oraz Andrzej Domański, minister finansów. Udało nam się poznać agendę – z kim i o czym będzie rozmawiał.

TSUE wyda dziś wyrok w sprawie skargi Polski przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącej kary za kontynuowanie wydobycia w kopalni Turów mimo skargi Czech. Po nieuiszczeniu kary KE potrąciła ponad 68 mln euro z funduszy należnych Polsce, mimo że zawarto ugodę z Czechami. Polska zaskarżyła decyzję do sądu, a po oddaleniu wniosku odwołała się do TSUE.