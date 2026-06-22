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22.06.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 22 czerwca 2026 r.

Dziś poznamy pakiet danych makroekonomicznych pokazujących kondycję polskiej gospodarki w maju. O 9:30 dowiemy się, jak zmieniła się produkcja budowlano-montażowa. Ekonomiści prognozują wzrost o 4,9 proc. r/r, po wzroście o 4,5 proc. w kwietniu. Poznamy także dane o sprzedaży detalicznej – tu oczekiwany jest wzrost o 3,8 proc. r/r w cenach stałych, wobec 1,3 proc. w kwietniu. Obraz gospodarki uzupełnią dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu oraz odczyt wskaźnika koniunktury gospodarczej.

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, z udziałem szefa resortu i pełnomocnika rządu ds. CPK, odbędzie się konferencja dotycząca podpisania umowy na prace fundamentowe pod terminal Portu Polska. Będzie to pierwsza umowa podpisana przez nowego pełnomocnika. Oto dlaczego w piątek ze stanowiska odszedł Maciej Lasek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzyma dziś raport dotyczący przygotowań do zaplanowanej na czwartek i piątek w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Na jego podstawie ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz udaje się z dwudniową wizytą do Hiszpanii, gdzie spotka się ze swoją odpowiedniczką Margaritą Robles. W programie są także spotkanie w siedzibie Airbusa oraz wręczenie wyróżnień hiszpańskim oficerom.

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