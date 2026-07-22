Najważniejsze wydarzenia 22 lipca 2026 r.

Przed południem rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zdecydują o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tu piszemy więcej o nowej RPO.

Senat w środę rozpatrzy także ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tzw. lex szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną.

O godz. 10 premier Donald Tusk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak wezmą udział w wydarzeniu pt. „Najnowocześniejsza w Europie – #NaszaKolej!” na dworcu Warszawa Zachodnia.

Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci, upamiętniający ofiary wielkiej akcji deportacyjnej z getta warszawskiego, którą Niemcy rozpoczęli 22 lipca 1942 r. Tegoroczny, 15. Marsz Pamięci, poświęcony jest kobietom w warszawskim getcie.