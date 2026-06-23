Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.06.2026
NEWSROOM XYZ
23.06.2026 06:31

Najważniejsze wydarzenia 23 czerwca 2026 r.

O godz. 9.30 rozpocznie się konferencja inaugurująca ruch Polska Przedsiębiorcza. To inicjatywa Think Tank The Company.

Przeczytaj więcej: Biznes przejmuje inicjatywę. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski na dekadę

Od rana poznamy wiele odczytów wskaźnika PMI dla takich państw jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy USA.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy CD Projekt zdecyduje o podziale zysku z 2025 r. Wyniósł on 520 mln zł. To o 80 proc. więcej, niż przypuszczali analitycy.

O godz. 12 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w prawie ochrony środowiska oraz w zakresie danych publicznych, z których użytkownicy aplikacji mObywatel mogą pobrać dane.

Premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej w Godollo na Węgrzech. Jednym z tematów będzie potencjalne rozszerzenie grupy o inne państwa regionu. 

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Wiek przestaje mieć znaczenie. Kompetencje w erze AI
Przez dekady każda kolejna generacja oprogramowania pogłębiała przepaść między tymi, którzy dorastali z technologią, a tymi, którzy musieli się do niej dopiero przekonywać. Generatywna sztuczna…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu
Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanadyjski gaz może popłynąć do Europy. Ottawa szykuje porty na nowy kierunek eksportu
Kanada chce wykorzystać rosnące obawy o bezpieczeństwo dostaw przez cieśninę Ormuz. Rozbudowa terminali LNG i portów, w tym Port Churchill nad Zatoką Hudsona, ma otworzyć kanadyjskiemu gazowi drogę…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Raport Kredobanku. UE jest otwarta na ukraiński eksport, ale pod pewnymi warunkami
Ukraińskie MŚP mają realną szansę na trwałe wejście w europejskie łańcuchy wartości. Polska pełni w tym procesie rolę naturalnej bramy dla firm z Ukrainy.
23.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto zyskuje, a kto traci, kiedy upada kraj? Gospodarcze studium przypadku byłej Jugosławii
Jugosławia rozpadła się na siedem państw, a dziś dzieli je gospodarcza przepaść. Słowenia jest bogatsza niż Polska, a Bośnia czy Kosowo są jednymi z najsłabiej rozwiniętych państw w Europie.…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Zwrot w InterRisk. Prezes chce, by połowa składki pochodziła z ubezpieczeń komunikacyjnych (WYWIAD)
InterRisk idzie po 2,5 mld zł składek w 2028 r. Prezes Piotr Narloch stawia na trzy motory wzrostu: dwucyfrowe tempo w ubezpieczeniach dla firm, mocny akcent na polisy zdrowotne oraz strategiczny…
23.06.2026