Najważniejsze wydarzenia 23 czerwca 2026 r.

O godz. 9.30 rozpocznie się konferencja inaugurująca ruch Polska Przedsiębiorcza. To inicjatywa Think Tank The Company.

Przeczytaj więcej: Biznes przejmuje inicjatywę. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski na dekadę

Od rana poznamy wiele odczytów wskaźnika PMI dla takich państw jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy USA.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy CD Projekt zdecyduje o podziale zysku z 2025 r. Wyniósł on 520 mln zł. To o 80 proc. więcej, niż przypuszczali analitycy.

O godz. 12 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w prawie ochrony środowiska oraz w zakresie danych publicznych, z których użytkownicy aplikacji mObywatel mogą pobrać dane.

Premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej w Godollo na Węgrzech. Jednym z tematów będzie potencjalne rozszerzenie grupy o inne państwa regionu.