Najważniejsze wydarzenia 23 lutego 2026 r.

Premier Donald Tusk spotka się dziś z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Głównym tematem rozmów będzie zacieśnianie strategicznych relacji między państwami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przemysłowej i obronnej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.15 na terenie poligonu, gdzie znajduje się Camp Jomsborg – centrum szkoleniowe dla Sił Zbrojnych Ukrainy utworzone w Polsce przez norweską armię.

O godz. 10 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w styczniu. Ekonomiści spodziewają się, że – liczona w cenach stałych – wzrośnie o 3,1 proc., wobec 5,3 proc. w grudniu.

O tej samej godzinie opublikowany zostanie odczyt indeksu Instytutu Ifo, który pokazuje nastroje panujące w niemieckim przemyśle.

Miłosz Motyka, minister energii, rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie. Spotka się ze swoim odpowiednikiem Chrisem Wrightem oraz ministrem spraw wewnętrznych i przewodniczącym Narodowej Rady Dominacji Energetycznej Dougiem Burgumem. Motyka weźmie również udział w Transatlantic Gas Security Summit oraz w spotkaniach z przedstawicielami Atlantic Council i American Petroleum Institute.

Dziś dowiemy się, czy Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery (bez polskiego TVN), czy też negocjacje potrwają dłużej. Upływa bowiem termin na złożenie ostatecznej oferty przez Paramount Skydance – koncern chce przejąć całość WBD, wraz z kanałami telewizyjnymi. Jeśli pojawi się kontroferta, Netflix będzie miał prawo ją przebić.