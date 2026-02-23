Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 23 lutego 2026 r.

Premier Donald Tusk spotka się dziś z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Głównym tematem rozmów będzie zacieśnianie strategicznych relacji między państwami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przemysłowej i obronnej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.15 na terenie poligonu, gdzie znajduje się Camp Jomsborg – centrum szkoleniowe dla Sił Zbrojnych Ukrainy utworzone w Polsce przez norweską armię.

O godz. 10 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w styczniu. Ekonomiści spodziewają się, że – liczona w cenach stałych – wzrośnie o 3,1 proc., wobec 5,3 proc. w grudniu.

O tej samej godzinie opublikowany zostanie odczyt indeksu Instytutu Ifo, który pokazuje nastroje panujące w niemieckim przemyśle.

 Miłosz Motyka, minister energii, rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie. Spotka się ze swoim odpowiednikiem Chrisem Wrightem oraz ministrem spraw wewnętrznych i przewodniczącym Narodowej Rady Dominacji Energetycznej Dougiem Burgumem. Motyka weźmie również udział w Transatlantic Gas Security Summit oraz w spotkaniach z przedstawicielami Atlantic Council i American Petroleum Institute.

Dziś dowiemy się, czy Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery (bez polskiego TVN), czy też negocjacje potrwają dłużej. Upływa bowiem termin na złożenie ostatecznej oferty przez Paramount Skydance – koncern chce przejąć całość WBD, wraz z kanałami telewizyjnymi. Jeśli pojawi się kontroferta, Netflix będzie miał prawo ją przebić.  

Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
„Skarb Warszawy, który wyczerpał swoje możliwości”. Powołano zespół w sprawie terenów po Lotnisku Chopina
– Uważamy, że Lotnisko Chopina jest skarbem Warszawy, ma genialne położenie, ale jest zarazem lotniskiem, które wyczerpało swoje możliwości. Powołaliśmy zespół roboczy, w którym rozmawiamy o tym, jak najlepiej wykorzystać teren po lotnisku – powiedział Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
20.02.2026
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026