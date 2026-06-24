Najważniejsze wydarzenia 24 czerwca 2026 r.

O godz. 9 na terenie Fabryki Broni „Łucznik” odbędzie się podpisanie umowy między Agencją Uzbrojenia a Fabryką Broni „Łucznik” na dostawę karabinków MSBS GROT w wersji A3.

GUS opublikuje o godz. 9.30 stopę bezrobocia w maju. Zgodnie z dotychczasowymi szacunkami MRPiPS miała wynieść 5,9 proc.

W Gdańsku o godz. 13.45 rozpocznie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. To wydarzenie poprzedzające Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, zaplanowaną na 25–26 czerwca.

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W Berlinie odbędzie się spotkanie szefów państw i rządów krajów E5 (Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy), z udziałem premiera Polski Donalda Tuska. W wydarzeniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a będzie dotyczyło ostatnich szczytów G7 i Rady Europejskiej.