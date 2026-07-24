Najważniejsze wydarzenia 24 lipca 2026 r.

W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Drugi dzień wizyty wiceministry obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w USA. Plan wizyty przewiduje m.in. rozmowy z podsekretarzem wojny ds. zakupów i utrzymania Michaelem P. Duffeyem, szefową agencji ds. współpracy obronnej Mary Beth Morgan oraz przedstawicielami amerykańskiego przemysłu obronnego. Rozmowy będą dotyczyły obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz współpracy wojskowej i przemysłowej.

Dwa mecze - Radomiaka z beniaminkiem Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa - zainaugurują dziś piłkarską ekstraklasę. Po raz drugi z rzędu tytułu broni Lech Poznań i znów jest faworytem. To będzie z różnych względów historyczny sezon - przypada na 100-lecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na dodatek po raz pierwszy aż pięć klubów wystąpi w europejskich pucharach.