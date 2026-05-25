Najważniejsze wydarzenia 25 maja 2026 r

O 9:30 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w Polsce w kwietniu. Ekonomiści prognozują, że w cenach stałych wzrosła ona o 3 proc. r/r, wobec wzrostu o 8,7 proc. w marcu.

Przed południem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się spotkanie dotyczące komponentu przyrodniczego programu „Tarcza Wschód”. Wezmą w nim udział wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz kierownictwo MKiŚ. Zaprezentowane zostaną zmiany w gospodarce leśnej na terenach przygranicznych oraz nabór na inwestycje środowiskowe finansowane z programu FEnIKS..

W Watykanie zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV „Magnifica humanitas”, która według zapowiedzi Watykanu jest poświęcona „trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji”. Wyjątkowe będzie to, że papież weźmie udział w publicznej prezentacji encykliki w Auli Synodu i zabierze głos.

Dziś można spodziewać się mniejszej aktywności inwestorów na giełdach, ponieważ ze względu na święta zamknięte będą giełdy w Nowym Jorku i Londynie.

W samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie swój ósmy występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Rywalką czterokrotnej triumfatorki tej imprezy będzie Emerson Jones, 17-letnia Australijka, która od organizatorów otrzymała dziką kartę. Godzinę wcześniej spotkanie 1. rundy rozpocznie Maja Chwalińska, która zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qinwen Zheng. Wczesnym popołudniem z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.