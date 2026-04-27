27.04.2026 06:34
Najważniejsze wydarzenia 27 kwietnia 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.:
- O godz. 9 odbędzie się podpisanie umowy podwykonawczej między Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” a Hyundai Rotem Company. Jak informowaliśmy w październiku 2025 r., dzięki porozumieniu w Gliwicach będą powstawać czołgi K2PL.
- W Warszawie gości minister spraw zagranicznych i handlu, minister obrony Irlandii Helen McEntee. Spotka się m.in. z Radosławem Sikorskim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
- W USA rozpocznie się czterodniowa wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III i królowej Kamili. W poniedziałek dojdzie do spotkania pary z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu.
- Papież Leon XIV przyjmie na audiencji nową anglikańską arcybiskup Canterbury Sarah Mullally, pierwszą w historii kobietę, która pełni ten urząd. Polecamy tekst, w którym opisujemy jej niezwykłą historię.
