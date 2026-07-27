Najważniejsze wydarzenia 27 lipca 2026 r.

O godz. 10 rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona ustawie „o systemach AI – bezpiecznym rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, z udziałem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz wiceministra Dariusza Standerskiego.

O godz. 12 premier Donald Tusk oraz ministrowie Marcin Kierwiński, Dariusz Klimczak i Tomasz Siemoniak wezmą udział w otwarciu nowego mostu w Głuchołazach. Przeprawa zastąpi konstrukcję zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Budowa kosztowała 19,2 mln zł, a łączne wsparcie dla miasta po powodzi wyniosło 365 mln zł.

O godz. 10 poznamy lipcowy odczyt indeksu instytutu Ifo, który opisuje nastroje niemieckich przedsiębiorców. Ekonomiści spodziewają się wzrostu do 86,1 pkt z 85,6 pkt w czerwcu.

Rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu Francji. Prezydent Emmanuel Macron zwołał je w związku z rozległymi pożarami, z którymi od kilku dni walczą strażacy we Francji i Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Żyrondzie i okolicach Madrytu. Ewakuowano już ponad 325 tys. osób..