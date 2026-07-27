Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.07.2026
NEWSROOM XYZ
27.07.2026 06:39

Najważniejsze wydarzenia 27 lipca 2026 r.

O godz. 10 rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona ustawie „o systemach AI – bezpiecznym rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, z udziałem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz wiceministra Dariusza Standerskiego. 

O godz. 12 premier Donald Tusk oraz ministrowie Marcin Kierwiński, Dariusz Klimczak i Tomasz Siemoniak wezmą udział w otwarciu nowego mostu w Głuchołazach. Przeprawa zastąpi konstrukcję zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Budowa kosztowała 19,2 mln zł, a łączne wsparcie dla miasta po powodzi wyniosło 365 mln zł.

O godz. 10 poznamy lipcowy odczyt indeksu instytutu Ifo, który opisuje nastroje niemieckich przedsiębiorców. Ekonomiści spodziewają się wzrostu do 86,1 pkt z 85,6 pkt w czerwcu.

Rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu Francji. Prezydent Emmanuel Macron zwołał je w związku z rozległymi pożarami, z którymi od kilku dni walczą strażacy we Francji i Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Żyrondzie i okolicach Madrytu. Ewakuowano już ponad 325 tys. osób..

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Nadchodzi wysyp małych reaktorów jądrowych. Polskie projekty SMR-ów wiszą jednak na włosku
W latach 30. małe reaktory jądrowe mają zacząć być podłączona do siecie na dużą skalę – przynajmniej według zapowiedzi inwestorów i dostawców technologii. Rynek SMR-ów wchodzi w etap wykraczający…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
LOT wypadł z pierwszej dziesiątki punktualnych linii. Co pogorszyło wynik?
Polskie Linie Lotnicze LOT przyzwyczaiły pasażerów do wysokiej punktualności swoich operacji. Tym razem po raz pierwszy od kilku lat narodowego przewoźnika zabrakło w pierwszej dziesiątce. Przyczyn…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Saszetki nikotynowe pomogły ograniczyć palenie w Szwecji. WHO i Bruksela chcą je mocniej regulować
Szwecja osiągnęła najniższy odsetek palaczy w UE dzięki produktom bezdymnym, w tym snusowi i saszetkom nikotynowym. WHO i Komisja Europejska zaostrzają jednak kurs wobec tych produktów. Były…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Jak naprawdę rozwijają się Chiny? Prof. Marcin Jacoby obala największe stereotypy (WYWIAD)
Czy Chiny to genialny strateg z planem na sto lat, czy kolos marnujący miliardy dolarów? Choć z perspektywy Europy Państwo Środka wygląda jak technologiczny hegemon, rzeczywistość jest znacznie…
25.07.2026