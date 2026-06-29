Najważniejsze wydarzenia 29 czerwca 2026 r.

Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w Gdyni na pierwszych polsko-szwedzkich konsultacjach międzyrządowych. Głównym punktem będzie podpisanie umowy na zakup trzech okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej RP w programie Orka. Rozmowy obejmą też bezpieczeństwo w Europie, współpracę w NATO i UE, sytuację na Bałtyku oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

O godz. 11 poznamy czerwcowy odczyt badania koniunktury gospodarczej w strefie euro. Ekonomiści spodziewają się, że nastroje będą nieco lepsze niż miesiąc wcześniej.

Andy Burnham, świeżo wybrany poseł Partii Pracy i faworyt do zastąpienia Keira Starmera na stanowisku premiera, ma przedstawić swoją wizję brytyjskiej gospodarki. Po zwycięstwie w wyborach uzupełniających 18 czerwca zapowiadał odejście od „ekonomii skapywania” oraz silniejsze uprzemysłowienie północy Anglii. W przemówieniu ma mocno postawić na decentralizację władzy i większą samodzielność regionów.

Na trawiastych kortach rusza 139. edycja Wimbledonu. W singlu zagra sześcioro Polaków. W poniedziałek na kort wyjdą Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz, a we wtorek – broniąca tytułu Iga Świątek oraz Kamil Majchrzak. Pula nagród wynosi rekordowe 64,2 mln funtów, a triumfatorzy singla otrzymają po 3,6 mln funtów. Sprawdzamy, dlaczego polscy tenisiści tak dobrze radzą sobie na trawie.