Najważniejsze wydarzenia 3 sierpnia 2026 r.

W poniedziałek nie ma w kalendarzu zbyt wielu ważnych wydarzeń. Poznamy odczyty indeksów PMI dla przemysłu w Europie, opisujących koniunkturę w sektorze. W Polsce analitycy prognozują wzrost wskaźnika z 46,1 do 47,5 pkt. Warto jednak pamiętać, że każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza nastroje recesyjne.

W Gdyni rozpocznie się 83. Tour de Pologne. Wyścig wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie. Kolarze wyruszą na trasę najdłuższego etapu, liczącego 234 km, którego meta znajdzie się w Koszalinie. W tegorocznym Tourze wystartuje 21 drużyn – wszystkie 18 ekip z licencjami World Tour, a ponadto trzy zespoły z „dzikimi kartami”: szwajcarskie Tudor i Pinarello Q36.5 oraz reprezentacja Polski. Na starcie stanie wielu kolarzy znanych z poprzednich edycji, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 r. Fanom pedałowania polecam nasz niedawny tekst, w którym sprawdzamy, dlaczego najlepsze rowery są tak drogie i czy Chińczycy mogą dokonać w tej branży rewolucji na miarę tej w motoryzacji.

Japońska minister finansów ma dziś ogłosić, że Tokio i Waszyngton przeprowadziły wspólną interwencję na rynku walutowym, aby powstrzymać spadek kursu jena do najniższego poziomu od 40 lat.

Na amerykańskiej giełdzie wyniki finansowe pokażą spółki przyciągające uwagę inwestorów: Palantir i Berkshire Hathaway.